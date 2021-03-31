«Яндекс» сменил логотип

Компания «Яндекс» объявила о смене своего логотипа. В новом дизайне изменился шрифт, его также поменяли во всех логотипах сервисов компании («Яндекс.Драйв», «Яндекс.Еда», «Яндекс.Музыка», «Яндекс.Маркет», «Яндекс.Дзен»). Кроме того, компания изменила свою поисковую строку — теперь она не повторяет форму стрелы.

Предыдущий логотип «Яндекса» был создан почти 13 лет назад. «Новая айдентика отражает суть современного “Яндекса“ и хорошо выглядит на самых разных поверхностях, от экрана смартфона до пакета с продуктами из “Лавки“»,— заявил дизайн-директор Поиска Геннадий Лохтин (цитата по пресс-релизу «Яндекса», есть у “Ъ”).