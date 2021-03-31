«Орелстрой» за год сократил выручку на треть

ПАО «Орелстрой» в 2020 году на треть уменьшило выручку — до 1,53 млрд руб. при 2,35 млрд руб. годом ранее. Об этом говорится в опубликованной годовой отчетности компании.

Себестоимость продаж составила 1,1 млрд руб. при 1,83 млрд руб. годом ранее. В то же время у компании появились доходы от участия в других организациях — более 564 млн руб. Прочие расходы увеличились со 180 до 620 млн руб., прочие доходы уменьшились со 107 до 70 млн руб. По итогам года компания показала чистую прибыль в 162,12 млн руб. при 76,21 млн руб. годом ранее.

По данным Единого реестра застройщиков (ЕРЗ), ПАО «Орелстрой» занимает первую строчку рейтинга в Орловской области по объемам текущего строительства (118,2 тыс. кв. м жилья) — 33,1% регионального рынка. Застройщик также лидирует по объему ввода 85,8 тыс. кв. м (43,1% рынка).

Олег Мухин