В Тюменской области выявили 57 новых случаев коронавируса

За минувшие сутки в Тюменской области новой коронавирусной инфекцией заразились еще 57 человек, пять пациентов скончались, сообщил информационный центр по мониторингу ситуации с заболеванием.

С начала пандемии COVID-19 в регионе выявили у 33 599 человек. Более 31,6 тыс. жителей области уже выздоровели, 386 человек скончались. В регионе до 25 апреля действует режим самоизоляции для людей старше 65 лет и лиц с хроническими заболеваниями.

В России за минувшие сутки зарегистрировали еще 8 275 случаев COVID-19 в 85 регионах. С начала пандемии коронавирусной инфекцией заразились 4 545 095 россиян. Из них более 4,1 млн человек выздоровели, 98 850 пациентов скончались.

Михаил Мананников