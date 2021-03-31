За сутки коронавирус подтвердили еще у 22 жителей Ямала

За прошедшие сутки в Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО) выявили 22 новых случая заражения коронавирусной инфекцией, сообщил информационный центр по мониторингу ситуации с заболеванием.

С начала пандемии COVID-19 подтвердился у 37 991 жителя округа. Из них более 36,5 тыс. человек выздоровели, 407 пациентов скончались.

В России за минувшие сутки зарегистрировали 8 275 случаев COVID-19 в 85 регионах. С начала пандемии коронавирусной инфекцией заразились 4 545 095 россиян. Из них более 4,1 млн человек выздоровели, 98 850 пациентов скончались.

Михаил Мананников