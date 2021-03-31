В Кургане будут судить группу похитителей «Лего»

Заместитель прокурора Кургана утвердил обвинительное заключение по уголовному делу организованной преступной группы, участники которой похищали игровые приставки и конструкторы «Лего» из сетевых магазинов. Перед судом предстанут три жителя Москвы, сообщает пресс-служба управления Генпрокуратуры РФ по Уральскому федеральному округу.

По версии следствия, 15 августа 2020 года участники группы прилетели в Курган из Москвы для совершения преступлений. Они арендовали автомобиль и в течение дня похитили несколько игровых приставок и конструкторов из шести магазинов сетей «ДНС» и «Детский Мир». Соучастники заходили в торговые точки в часы-пик, когда там было много покупателей, и все продавцы-консультанты были заняты. Отвлекая охранников, они забирали товар и уходили. Общая сумма ущерба превысила 350 тыс. руб. После серии краж москвичи отправились в Тюмень, чтобы оттуда вернуться в столицу, но в тот же день их задержали сотрудники правоохранительных органов, которым удалось установить злоумышленников по арендованному автомобилю. Похищенное изъяли и вернули магазинам.

Уголовное дело по п. «а» ч. 4 ст. 158 УК РФ (кража, совершенная организованной группой) в ближайшее время будет направлено в суд. Фигурантам грозит наказание в виде лишения свободы сроком до 10 лет. Все они находятся под стражей.