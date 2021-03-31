В Прикамье коронавирусной инфекцией за сутки заболели 118 человек

За прошедшие сутки коронавирусная инфекция была диагностирована у 118 жителей Пермского края. Днем ранее было зафиксировано такое же количество выявленных случаев заболевания. По уровню заболеваемости регион занимает 13-е место в России.

По данным краевого минздрава, из числа новых заболевших 26 человек госпитализированы, 92 проходят лечение дома. В «ковидных» отделениях больниц края находятся 733 человека, из них 43 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких. С начала пандемии COVID-19 был выявлен у 51 249 жителей Прикамья, 45 575 человек выздоровели.

По данным на 31 марта, полностью прошли вакцинацию от коронавирусной инфекции 58 615 жителей Пермского края.