Ученые КФУ заявили о риске исчезновения озер Лаишевского района

Завкафедрой природообустройства и водопользования Института управления, экономики и финансов Казанского федерального университета (КФУ) Нафиса Мингазова заявила о риске исчезновения Архиерейского озера и других озер Лаишевского района Татарстана. Об этом сообщает пресс-служба вуза.

По словам госпожи Мингазовой, в 2020 году жители Лаишевского района многократно просили исследовать усыхающие водоемы. В итоге специалисты установили, что площадь многих озер сокращается, а часть «находится практически на грани исчезновения».

В частности, специалист утверждает, что причина сокращения площади озер связана с загрязнением прибрежной территории, строительством рядом с водоемами домов и дорог. Кроме того, роль здесь играет интенсивный подземный водозабор. «Частные дома, садоводческие хозяйства, которые находятся по берегам, активно используют воду, и как следствие, ее недополучают озера», — отметила Нафиса Мингазова.

Для предотвращения сокращения площади озер ученые КФУ рекомендуют соблюдать режим водоохранной зоны, ограничить застройку берегов и расчистить водоемы от водных растений.

"Ъ-Казань"