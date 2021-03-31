27 разыскиваемых преступников задержали в Удмуртии за март

В марте 2020 года в Удмуртии задержали 27 разыскиваемых преступников в рамках мероприятия «Розыск». Из них 10 разыскивались за уклонение от отбывания наказания, сообщает пресс-служба МВД по республике.

«Большинство задержанных находились в розыске за совершение краж, мошенничеств, а также преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков. Так, сотрудниками полиции задержан находившийся в межгосударственном розыске гражданин одной из стран ближнего зарубежья»,— говорится в сообщении.

Кроме того, полицейские установили местонахождение 20 без вести пропавших лиц. Среди них был 41-летний ижевчанин, находившийся в федеральном розыске с 2018 года. Также задержано шесть должников, разыскиваемых УФССП России по Удмуртии.