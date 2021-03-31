Завершено расследование дела о взятке сотруднику дирекции транспорта и дорожного хозяйства

Отделом по расследованию особо важных дел следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Саратовской области завершено расследование уголовного дела в отношении подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного п. «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ (получение должностным лицом взятки в крупном размере).

Как сообщили в СК, в 2015 году между ГКУ СО «Дирекция транспорта и дорожного хозяйства» и некоей коммерческой организацией, название которой следствие не разглашает, были заключены государственный контракты на содержание и ремонту дорог регионального и муниципального значения в Саратовской области. С октября 2018 года по декабрь 2019 года, директор субподрядной организации зачислил на банковскую карту и передал наличными сотруднику отдела строительства, ремонта и эксплуатации дорог ГКУ СО «Дирекция транспорта и дорожного хозяйства» 164 тыс. руб. По версии следствия, взятка предназначалась за «попустительство по службе по отношению к директору субподрядной организации и представляемому им юридическому лицу в вопросах, связанных с исполнением государственных контрактов по содержанию и ремонту автодорог».

Чиновник находится под домашним арестом.