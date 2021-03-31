На цифровизацию промпредприятий Волгоградской области направят 750 млн рублей

Предприятия Волгоградской области планируют направить в 2021 году более 750 млн руб. на цифровую трансформацию промышленных производств. Об этом сообщили в областной администрации.

Трансформация проходит в рамках проекта «Цифровое развитие промышленности» в составе региональной программы «Цифровое развитие Волгоградской области».

Так, в 2020 году промышленные предприятия области вложили в проекты внедрения информационных технологий порядка 530 млн руб. На эти средства приобрели оборудование для дата-центров, серверное оборудование; провели автоматизацию рабочих мест; внедрили роботизированные системы, аддитивные технологии, комплексы информационной безопасности и автоматизированные системы управления производством.

Мария Шахрай