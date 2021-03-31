Энергетики «ПСК» через суд добились переноса детской площадки из охранной зоны теплосети

«Пермская сетевая компания» в судебном порядке оспорила размещение детской площадки в месте прохождения тепловой магистрали на ул. Голева в Дзержинском районе города Перми. По решению Арбитражного суда Пермского края, руководство детского сада, разместившее объект с нарушением, обязано переместить сооружения, попавшие в охранную зону теплосети. В случае неисполнения дошкольному образовательному учреждению грозит ежемесячный денежный штраф.
Данная магистраль снабжает теплом жителей домов Индустриального и части Дзержинского районов Перми – потребителей Пермской ТЭЦ-9. Меры энергетиков обоснованы и направлены на повышение надежности теплоснабжения и обеспечение безопасности детей.
В энергокомпании напоминают, что размещение объектов в охранных зонах теплосетей (3 метра по обеим сторонам трассы) запрещено Правилами охраны коммунальных тепловых сетей. Сооружения, расположенные слишком близко к тепломагистралям, создают дополнительную нагрузку на трубопроводы. Это ведет к более быстрому износу тепловой сети и может стать дополнительной причиной дефектов и утечек.
«Нарушение границ охранных зон тепломагистралей грозит потребителям перерывами в теплоснабжении. Также это чревато провалами грунта, что может привести к несчастным случаям. Во избежание таких ситуаций запрещено любое размещение объектов, тем более детских площадок, в охранных зонах тепловых сетей», – отмечает технический директор – главный инженер ООО «Пермская сетевая компания» Сергей Гужев.
В Пермском филиале «Т Плюс» и ООО «Пермская сетевая компания» на постоянной основе проводят рейды по выявлению незаконных сооружений в охранных зонах объектов теплоснабжения. Материалы по таким фактам направляются в территориальные органы Ростехнадзора и прокуратуру. На основании этих данных ведомства выносят владельцам «самостроев» предписания об устранении нарушений.
Граждане могут сообщать о незаконном размещении объектов в охранных зонах тепловых сетей по телефону Центральной диспетчерской службы «Пермской сетевой компании» (342) 243-72-99.
Пермский филиал «Т Плюс»
Пермский филиал, работающий в составе Группы «Т Плюс», объединяет генерирующие и теплосетевые активы в четырех городах Пермского края – Перми, Краснокамске, Чайковском и Березниках. В состав филиала входит семь теплоэлектростанций: Березниковская ТЭЦ-2, Закамская ТЭЦ-5, пермские ТЭЦ-6, ТЭЦ-9, ТЭЦ-13 и ТЭЦ-14, Чайковская ТЭЦ-18, а также гидроэлектростанция Широковская ГЭС-7. В контур управления Пермского филиала входят и теплоснабжающие компании: АО «Березниковская сетевая компания», ООО «ИнвестСпецПром» (г. Чайковский) и ООО «Пермская сетевая компания» – основной поставщик тепловой энергии в г. Перми. Установленная электрическая мощность филиала – 1423,1 МВт, тепловая мощность – 5854,7 Гкал/ч.
«Т Плюс»
Группа «Т Плюс» (до июня 2015 года – «КЭС Холдинг») – крупнейшая российская частная компания, работающая в сфере электроэнергетики и теплоснабжения. Основные направления деятельности: генерация, энерготрейдинг, ритейл, энергосервис. «Т Плюс» обеспечивает стабильное и бесперебойное энергоснабжение в 16 регионах России. Клиентами компании являются более 14 млн физических лиц и более 160 тыс. юридических лиц.
Под управлением Группы «Т Плюс» находится 54 электростанции, более 400 котельных и свыше 18 тыс. километров тепловых сетей. Установленная электрическая мощность энергообъектов Группы составляет 14,6 ГВт, тепловая мощность – 52 тыс. Гкал/ч.