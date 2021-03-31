Энергетики «ПСК» через суд добились переноса детской площадки из охранной зоны теплосети

«Пермская сетевая компания» в судебном порядке оспорила размещение детской площадки в месте прохождения тепловой магистрали на ул. Голева в Дзержинском районе города Перми. По решению Арбитражного суда Пермского края, руководство детского сада, разместившее объект с нарушением, обязано переместить сооружения, попавшие в охранную зону теплосети. В случае неисполнения дошкольному образовательному учреждению грозит ежемесячный денежный штраф.

Данная магистраль снабжает теплом жителей домов Индустриального и части Дзержинского районов Перми – потребителей Пермской ТЭЦ-9. Меры энергетиков обоснованы и направлены на повышение надежности теплоснабжения и обеспечение безопасности детей.

В энергокомпании напоминают, что размещение объектов в охранных зонах теплосетей (3 метра по обеим сторонам трассы) запрещено Правилами охраны коммунальных тепловых сетей. Сооружения, расположенные слишком близко к тепломагистралям, создают дополнительную нагрузку на трубопроводы. Это ведет к более быстрому износу тепловой сети и может стать дополнительной причиной дефектов и утечек.

«Нарушение границ охранных зон тепломагистралей грозит потребителям перерывами в теплоснабжении. Также это чревато провалами грунта, что может привести к несчастным случаям. Во избежание таких ситуаций запрещено любое размещение объектов, тем более детских площадок, в охранных зонах тепловых сетей», – отмечает технический директор – главный инженер ООО «Пермская сетевая компания» Сергей Гужев.

В Пермском филиале «Т Плюс» и ООО «Пермская сетевая компания» на постоянной основе проводят рейды по выявлению незаконных сооружений в охранных зонах объектов теплоснабжения. Материалы по таким фактам направляются в территориальные органы Ростехнадзора и прокуратуру. На основании этих данных ведомства выносят владельцам «самостроев» предписания об устранении нарушений.

Граждане могут сообщать о незаконном размещении объектов в охранных зонах тепловых сетей по телефону Центральной диспетчерской службы «Пермской сетевой компании» (342) 243-72-99.