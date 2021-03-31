Европа восстанавливает инвестиционную активность

Обозреватель “Ъ FM” Светлана Бардина рассказывает, какие города пользуются популярностью у инвесторов.

Лондон назвали самым привлекательным городом для инвестирования в европейскую недвижимость. Это отражает неизменную популярность и глобальную значимость этой столицы в период после «Брексита». По данным экспертов компании CBRE, Берлин, Франкфурт, Париж и Амстердам дополняют пятерку лидеров, а Мюнхен и Гамбург занимают шестое и седьмое места соответственно, что свидетельствует о положительном отношении инвесторов к городам Германии.

У Германии, представленной четырьмя городами в перечне десяти городов, которым отдают предпочтение инвесторы, есть все шансы возглавить тренд на восстановление инвестиционной активности в Европе, считают брокеры. Причем именно эта страна, возможно, скорее всех восстановит объемы инвестиций до уровня, отмечавшегося до пандемии. И это отчасти подтверждается тем, что фактические объемы инвестиций в Германии в 2020 году были всего на 5% ниже показателей 2019-го. Еще один маркер, указывающий на улучшение настроения на европейских рынках, такой: около 60% респондентов-инвесторов, опрошенных брокерами, планируют в этом году купить больше недвижимости чем годом ранее, на 10% и более.

Массовая вакцинация, снятие многих ограничений, постепенное восстановление экономики в текущем году, по мнению экспертов, будут способствовать возобновлению бизнес-активности, в том числе росту деловых поездок, улучшению возможностей для фактического осмотра объектов. А по мере снижения рисков, вызванных распространением коронавируса, инвестиции в коммерческую недвижимость будут увеличиваться при сохранении активности. И основной объем сделок на рынке инвестиций в недвижимость, по прогнозам брокеров, будут формировать вложения российских компаний.