«Основной проблемой называют отсутствие шедевров»

Обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Буткевич рассказывает, как распределились продажи на аукционах в различных сегментах.

Снова вместе с экспертами сайта Artprice мы обращаемся к итогам прошедшего, непростого для мирового арт-рынка года. Посмотрим, как выглядели разные сегменты рынка. Покупатели, что вполне объяснимо, сосредоточили внимание на лотах, создающих минимум финансовых рисков, с низкими логистическими издержками (транспортными, страховыми), и на тех, которые наиболее соответствуют каталожным фотографиям.

Это в первую очередь печатная графика и, собственно, фото. В обоих сегментах трансакции в прошлом году увеличились на 2%. Тут особенно привлекали покупателей современные принты, которые специалисты определяют как «покупки для удовольствия» — pleasure buying. Всего в прошлом году было продано 110 тыс. лотов в категории «печатные носители». Впервые, кстати, в истории аукционного рынка печатные медиа сравнялись с «рисовальными».

Зато пострадал сегмент скульптуры. Особенно провалились крупномасштабные работы, связанные с тяжелой логистикой, не говоря уже об очевидной необходимости осмотреть их со всех сторон перед приобретением. Общий оборот скульптуры в мире сократился — внимание — на 38% и составил всего $726 млн. Хотя была, например, крупная продажа крупной вещи — мобиля Калдера Mariposa (1951 год), который 8 декабря был продан на Sotheby’s за 18, $2 млн.

А в целом основной проблемой арт-рынка в прошлом году эксперты называют отсутствие шедевров, то есть по-настоящему дорогих лотов. Количество предметов с ценой выше порога в $1 млн (категория «миллион+») упало на 31% по сравнению с годом 2019-м. В целом же рынок типологически распределялся так: 61% — это продажа произведений живописи, 25% — рисунки, 8% — скульптура, 4% — принты, 1% — фотографии и 1% — «другие».

А вот когда мы говорим о периодах и стилях в контексте аукционных продаж, здесь картина интереснее. В целом, естественно, наблюдалось общее падение трансакций на мировом вторичном рынке искусства: -7%. При этом в 2020-м выросли продажи в сегменте «старых мастеров» — на 7%, а также в разделе «Современное искусство» на 3%.