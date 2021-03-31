«Машина сама будет совершать обгоны»

Обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Гронский рассказывает, какие функции в свои модели добавили Infiniti и Cadillac.

Если вы когда-нибудь пользовались адаптивным круиз-контролем на трассе, то наверняка помните, как было тревожно убрать ноги от педалей и следить за приближающейся за лобовым стеклом кормой грузовика: затормозит твоя машина или в последний момент тебе придется экстренно это делать самому? Наверное, отпустить руль еще страшнее. Но на этой неделе сразу от двух автомобильных компаний пришли релизы, посвященные тому, что у их клиентов уже есть такая возможность, или же совсем скоро появится.

Марка Infiniti, появления совершенно нового кроссовера которой — QX60 — мы ждем с нетерпением, объявила, что на автомобиле будет работать усовершенствованная система активной безопасности ProPilot Assist, компоненты которой не только реагируют на дорожное движение, но и предугадывают их. Например, сенсоры и камеры не только смогут удержать автомобиль в центре полосы движения, но и автоматически сместить его в крайнюю часть полосы, если, к примеру, рядом движется крупногабаритный грузовой транспорт.

На некоторых моделях Cadillac, включая новый Escalade, уже работает функция Super Cruise. Не везде, но на достаточно большом количестве дорог США и Канады — в общей сложности больше 300 тыс. км — можно отпустить руль, и машина не просто сама повезет тебя по маршруту в навигаторе, она сама будет совершать обгоны, водителю потребуется лишь включить поворотник.

Вероятно, не все готовы решиться на такой подвиг, поэтому на днях Cadillac разместил в сети видеоролик, в котором руль на скорости отпускают самые разные звезды кино, музыки и прочих жанров шоу-бизнеса. Например, Джо Манганьелло, которого некоторые только что успели увидеть в киноленте «Лига справедливости Зака Снайдера». Режиссером проекта выступила Элизабет Бэнкс, известная российскому зрителю по ремейку фильма «Ангелы Чарли». Как себя чувствуют звезды и что они при этом говорят, по меньшей мере любопытно. Хотя бы потому, что в будущем что-то подобное, вероятно, можно будет испытать и на наших дорогах.