Экс-глава администрации Пермского района вышел в финал конкурса на главу муниципалитета

Конкурсная комиссия по отбору главы Пермского района отобрала двух кандидатов для представления земскому собранию муниципалитета. Как стало известно “Ъ-Прикамье”, в финал вышли руководитель Кировского района Перми, экс-глава администрации Пермского района Владимир Цветов и замглавы администрации Пермского района Сергей Ермаков. Они представили программы развития муниципалитета и набрали максимальное количество баллов.

По словам собеседника, знакомого с ситуацией в муниципалитете, депутаты выберут главу района на внеочередном заседании земского собрания. Его дата пока не назначена.

Как ранее писал „Ъ-Прикамье“, наиболее вероятным кандидатом на пост главы района считается Владимир Цветов. Его готовы поддержать как краевые власти, так часть депутатов земсобрания.