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Фото: Игорь Харсеев / Коммерсантъ

В Самаре адвоката отправили в колонию за покушение на мошенничество

Вынесен приговор адвокату коллегии адвокатов № 10 Ленинского района Самарской области. Она признана виновной в покушении на мошенничество в крупном размере (ч. 3 ст. 30, ч. 3 ст. 159 УК РФ). Об этом в среду сообщает региональное СУ СК.

По версии следствия, в апреле минувшего года местная жительница передала адвокату 350 тыс. руб., которые предназначались для правоохранителей. Деньги передавались за заключение досудебного соглашения о сотрудничестве с сыном женщины, который обвинялся в незаконном обороте наркотиков. При этом адвокат не могла исполнить взятые на себя обязательства. Ее задержало региональное УФСБ после получения указанной суммы. Суд приговорил женщину к одному году исправительной колонии общего режима.

Георгий Портнов


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