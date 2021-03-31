В Самаре адвоката отправили в колонию за покушение на мошенничество

Вынесен приговор адвокату коллегии адвокатов № 10 Ленинского района Самарской области. Она признана виновной в покушении на мошенничество в крупном размере (ч. 3 ст. 30, ч. 3 ст. 159 УК РФ). Об этом в среду сообщает региональное СУ СК.

По версии следствия, в апреле минувшего года местная жительница передала адвокату 350 тыс. руб., которые предназначались для правоохранителей. Деньги передавались за заключение досудебного соглашения о сотрудничестве с сыном женщины, который обвинялся в незаконном обороте наркотиков. При этом адвокат не могла исполнить взятые на себя обязательства. Ее задержало региональное УФСБ после получения указанной суммы. Суд приговорил женщину к одному году исправительной колонии общего режима.

Георгий Портнов