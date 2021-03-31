Строители пробили тоннель Восточного выезда в Уфе

В Уфе строители подрядной организации «Лимакмаращавтодороги» завершили прокладку тоннеля Восточного выезда. Об этом сообщил глава Башкирии Радий Хабиров в соцсетях. Длина сооружения составила более 1,2 км, максимальная глубина — 63 м. Тоннель проходит от лесной части возле остановки Трамплин до берега реки Уфы. «Пожалуй, это самый большой и сложный проект во всем ПФО — не только в Уфе»,— написал глава региона.

Строительство тоннеля началось в 1992 году, а в 2007 году было заморожено. Ежегодное содержание законсервированного объекта обходилось республике порядка 100 млн руб. В 2017 году правительство Башкирии и ООО «Башкирская концессионная компания» (входит в группу ВТБ) подписали концессионное соглашение о реализации проекта Восточного выезда, который должен соединить федеральные трассы М5 и М7. Помимо тоннеля проект включает строительство мостового перехода через реку Уфу длиной 2,5 км, транспортную развязку и дорогу протяженностью 11 км, систему взимания платежей за проезд. Первоначальная схема финансирования предусматривала, что республика выплатит концессионеру до 2042 года около 70 млрд руб. с учетом процентов. В 2019 году соглашение с концессионером было пересмотрено. Стоимость проекта оценивается в 33,6 млрд руб., из которых 20 млрд власти региона планировали привлечь из федерального центра. Весь объект планируется завершить в конце 2023 года.

Влада Шипилова