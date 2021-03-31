Астраханская область расширяет сотрудничество с Туркменистаном

Астраханская область планирует развивать сотрудничество с Туркменистаном по всем направлениям. Об этом стало известно во время встречи губернатора области Игоря Бабушкина с сопредседателями Российско-Туркменской Межправительственной комиссии в расширенном составе.

На заседании обсуждали необходимость расширения межрегиональных связей. Туркменским партнерам было предложено построить свой логистический центр в портовой особой экономической зоне Астраханской области. В региональном правительстве отметили, его открытие придаст дополнительный импульс развитию международного коридора «Север-Юг» и двусторонней торговле.

Также глава региона сообщил, что продолжаются переговоры по судостроению. Кроме того, продолжается развитие сотрудничества во внешней торговле, в сфере транспорта, туризма, образования и культуры.

Мария Шахрай