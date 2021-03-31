Число безналичных платежей в Татарстане в 2020 году выросло до 754 млн

В Татарстане количество безналичных платежей по итогам 2020 года составила 754 млн, что на 34% больше, чем годом ранее. Об этом сообщили в пресс-службе Отделения – Нацбанка по республике Волго-Вятского ГУ Банка России.

Отмечается, что всего в Татарстане с помощью банковских карт в 2020 году приобрели товаров и услуг на 570 млрд руб., что на 26% больше, чем за год до этого. Средняя сумма операции составила 756 руб. Доля безналичных платежей в общем объеме операций по банковским картам равна 92% по количеству и 45% по сумме.

В пресс-службе добавили, что количество платежных карт в Татарстане в 2020 году составило 8,1 млн руб., что на 7% больше, чем годом ранее. Число карт платежной системы «Мир» выросло на 32%, до 2,4 млн.

"Ъ-Казань"