Представитель Volkswagen назвал шуткой смену названия подразделения в США

Информация о смене названия американского подразделения Volkswagen была шуткой, заявил представитель компании. Накануне в СМИ появилась информация, что «дочка» VW в США будет переименована в Voltswagen of America.

Представитель Volkswagen пояснил газете The Wall Street Journal (WSJ), что смена названия была «первоапрельской шуткой» для продвижения стратегии компании по производству электромобилей. В прошлом году концерн объявил, что выпустит свой первый полностью электрический внедорожник ID.4.

Однако шутку восприняли всерьез, что «создало путаницу в намерениях компании» и негативно сказалось на ее акциях, пожаловался ее представитель. «Мы не хотели никого вводить в заблуждение. Все это просто маркетинговая акция, чтобы заставить людей говорить об ID.4»,— сказал WSJ представитель Volkswagen в Вольфсбурге.