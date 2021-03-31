В Челябинской области рынок автомобилей с пробегом упал на 2,3%

В январе-феврале 2021 года жители Челябинской области купили 19,8 тыс. легковых автомобилей с пробегом. Это на 2,3% меньше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщает аналитическое агентство «Автостат». По объему рынка подержанных машин региона занимает восьмое место среди субъектов РФ. Доля Челябинской области составляет 2,6% от общероссийского рынка.

В целом по стране за два месяца года продажи легковых автомобилей с пробегом снизились на 0,7%, до 768,7 тыс. единиц. Падение рынка зафиксировано в 17 из 30 крупнейших регионов РФ по объему вторичного рынка. Самое значительное снижение зафиксировано в Ханты-Мансийском автономном округе – почти на 8%, Нижегородской области – 6,7% и Татарстане – 6,5%. Лучшая динамика роста в Чеченской Республике – 19,7%, Дагестане – 16,2% и Алтайском крае – 10,8%.

По итогам января-февраля лидерами топ-30 регионов по объемам вторичного рынка автомобилей стала Московская область (39,7 тыс.), Москва (39,1 тыс.) и Краснодарский край (37,9 тыс.).