«Деньги оседают не в тех карманах» Дмитрий Дризе — о борьбе с бедностью в России

Кремль объяснил, как работает так называемый механизм заморозки цен. По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, правительство ставит целью не допустить перекосов в товарной цепочке. Тем временем в связи с предстоящим оглашением послания президента Федеральному собранию активно обсуждается тема борьбы с бедностью. Политический обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Дризе считает, что именно эта проблема ставит под сомнение «победу над ценами».

Понятие «заморозка цен» прочно входит в нашу жизнь. Накануне принято очередное решение в этой части. Официально оно звучит так: правительство продлевает срок действия соглашений по стабилизации цен. В данном случае на сахар и подсолнечное масло.

В принципе, сами власти признают, что такие меры не оптимальны. Однако нужно думать о людях. У них не так много денег, чтобы сводить концы с концами.

И если еще и продукты будут постоянно дорожать, то подобное чревато социальным взрывом.

Что касается критики, проблема заключается в том, что власти заходят не с того конца. Логичней было бы сделать так, чтобы народ жил лучше — тогда и цены, возможно, регулировать не придется. В связи с этим интересны последние выводы Счетной палаты, которые глава ведомства Алексей Кудрин представил президенту. Их суть в том, что борьба с бедностью идет постоянно, но последняя побеждает. Несмотря на то, что трудятся над этим ведущие экономисты, эксперты и многие классные специалисты.

Почему так происходит, никто ответить толком не может. Можно даже предположить, что именно из-за этого и решили бороться с ценами и предпринять некий фланговый маневр, зайти с другой стороны. При этом до сих пор нет ответа на вопрос, кого считать бедным, и кому помогать в первую очередь. Счетная палата проделала серьезную работу. Она проанализировала, как живут те или иные социальные группы, и пришла к выводу, что нужно попробовать изменить методику. Сейчас в приоритете лишь семьи с детьми.

Глава СП предлагает помогать всем, кто плохо живет, исходя из размеров дохода, то есть чуть-чуть перенастроить социальную политику. Все это, конечно, правильно. Только вот, допустим, получили вы 5,5 тыс. руб. в качестве пособия для семей с детьми с низкими доходами. Как говорится, спасибо на этом, только вот не сильно разгуляешься на такие средства.

Но хочется спросить: почему у нас столько бедных? Как получается, что граждане дошли до такой жизни? Вроде есть ресурсы, налоговые поступления, да и страна богатая, а проблема все равно налицо.

Как так получается, что деньги не доходят до населения? Внятного ответа почему-то мы не слышим. А может быть, средства оседают не в тех карманах.





В очередной раз возвращаемся к докладам Счетной палаты. Там как раз и сообщается о миллиардах рублей, что зависают на счетах и не используются. Деньги лежат мертвым грузом, а иные расходуются, но не целевым образом. А сколько можно было бы производств открыть, людей занять. Все вроде так просто. Вот он рецепт борьбы с бедностью: систему чуть отладить, чтобы деньги доходили до адресата. Однако почему-то не получается.