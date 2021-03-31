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Фото: Дмитрий Лебедев / Коммерсантъ

Спецоперация закончилась пожаром

Как силовики пришли за Владимиром Бардановым

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Больше девяти часов потребовалось силовикам, чтобы справиться с мужчиной, открывшим огонь в подмосковном поселке Вешки. Стрелка подозревали в незаконном обороте оружия, но обыск провести не удалось. Спустя несколько часов борьбы бойцы спецподразделений забросили в дом гранату, и здание вспыхнуло. Ночью на месте пожара нашли обгоревшее тело стрелка. О деталях операции расскажет Яна Лубнина.


В элитном поселке «Новые Вешки» во вторник утром появились оперативники. Они остановили машину у 10 дома на Прибрежной улице. Ордер на обыск силовики показали появившейся у входа женщине — жене Владимира Барданова. Им нужно было проверить, действительно ли в доме есть незаконно приобретенное оружие. Информация подтвердилась быстрее, чем они ожидали: из окна на втором этаже коттеджа полетели гранаты, началась стрельба.

Это явно не тот случай, чтобы пытаться все решить мирным путем, уверен бывший оперативный сотрудник столичного управления по борьбе с организованной преступностью МВД Михаил Игнатов: «Они шли не к какому-то там мошеннику, они шли за незаконно хранящимся оружием. Надо предполагать всегда, что это оружие может быть направлено против тебя. Когда мы работали, мы входили в окна и двери, не спрашивая клиента, и входили за секунды. Сначала мы клали его лицом вниз, надевали наручники, а потом начинали задавать вопросы».

Оперативники вызвали подкрепление: вскоре к участку стянулись бойцы спецподразделений Росгвардии «Рысь», «Булат» и «Зубр», а также сотрудники ФСБ и Следственного комитета. Но Барданов даже не думал сдаваться. Напротив: он взял в заложники жену, дочь, зятя и несовершеннолетнего внука. Во многом из-за этого спецоперация затянулась.

Чтобы не задеть их, действовать пришлось осторожно, объясняет вице-президент Международной ассоциации ветеранов подразделения антитеррора «Альфа» Алексей Филатов: «Даже выстрел из хорошей снайперской винтовки там опасен. Дальность полета убойная — до 3 км. Пуля может пройти насквозь, просто поразить кого-то на отдалении 500-2 тыс. м. Гранатометы, “Шмели”, “Мухи” применять было никак нельзя. “Шмель” — это такая граната, она создает разряжение в атмосфере».

Свою семью Барданов вскоре отпустил. Но и сам он нужен был силовикам живым, говорит бывший сотрудник МВД Рустам Иванов: «Нужно преодолеть пространство простреливаемое, и после этого уже можно использовать газовую гранату, свето-шумовую. Укрытия нужны, если ответный огонь вести, а не каждое укрытие держит автоматную пулю. И если возможно, то берут живыми, мертвы-то не разговаривают — надо же выяснить причину. Он если оружием торговал, кому это оружие уходило, мотивы».

Как вскоре выяснили журналисты, Владимир Барданов оказался интересной персоной. В начале нулевых он отсидел два года за грабеж — отобрал у какого-то парня часы — и за 20 лет пришел к успеху. Прямо на участке мужчина держал собственный питомник с медведем, тигром, рысью, пумой, крокодилом и другими животными. А еще владел солидным автопарком. В нем, например, были Infiniti QX80 за 6 млн руб., пара мотоциклов BMW и еще один Harley Davidson. Соседей в детали своей жизни Барданов предпочитал не посвящать, рассказал житель поселка Вешки Павел: «Тут достаточно замкнутые люди живут, в том плане, что при встрече здороваются, а так особо никто друг про друга ничего не знает. Есть некие чаты все равно, и там прислали его внешний вид, он такой прям барин в какой-то шапке бобровой».

Но зачем такой солидный человек открыл огонь? Максимальное наказание за незаконное хранение оружие — три года колонии, и даже этот срок Барданов вряд ли бы получил из-за возраста. Видимо, было что-то посерьезнее оружейной комнаты, рассуждает Михаил Игнатов: «Может быть, он состоял в какой-то террористической организации. Он мог предположить, что его сдали или взяли кого-то из его соучастников.

Второй вариант — лишился бизнеса, работы, то есть какой-то удар эмоциональный произошел. Он был и так на грани. Третий вариант — психические отклонения». Как бы то ни было, разобраться теперь будет сложнее. Часть улик уничтожил огонь: силовикам пришлось забросить в дом снаряды, поджигающие все вокруг. И тут же раздалась серия взрывов — сдетонировал оружейный склад Барданова.

Отдельный вопрос, что будет с животными Барданова. Об их состоянии после пожара не сообщалось. К тому же долги погибшего стрелка, а это порядка 150 тыс. руб., вероятнее всего, придется выплачивать его семье, которая лишилась значительной части имущества. Так что вряд ли им будет по силам содержать домашний зоопарк.

Лилия Галявиева


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