«Платформу киберразведки» запустили в России

МегаФон запустил «Платформу киберразведки» первым среди операторов связи. Она в автоматическом режиме выявляет номера, которые находятся под угрозой хищения средств или информации, тем самым защищая клиентов банков и сотрудников компаний от мобильного мошенничества.

Платформа собирает сведения обо всех современных источниках сетевых атак на пользователей мобильной связи. Ее алгоритмы выявляют зараженные устройства и обращение к фишинговым ресурсам, фиксируя распространение ссылок на вредоносное ПО.

Кроме того, разработка поможет выявлять недобросовестных пользователей, использующих сим-карты для автоматизированной регистрации с целью мошеннических операций. Так, сервисы каршеринга и ритейлеры смогут выявлять «оптовых» пользователей скидок и бонусных баллов, а социальные сети — бороться с накрутками и созданием фейковых страниц. Зачастую с таких аккаунтов регистрируют электронные кошельки и проводят спам-рассылки другим пользователям, а также совершают мошенничества на сайтах по размещению объявлений.

«Благодаря аналитике больших данных платформа киберразведки обнаруживает подозрительное использование услуг мобильной коммерции и платежей, например, для вывода средств после хищений с применением социальной инженерии. Разработанные МегаФоном алгоритмы платформы позволяют определить конкретные мобильные кошельки и номера абонентов, вовлеченных в сомнительные финансовые операции. Банки получают сигнал о возможных подозрительных активностях и могут заблокировать транзакции»,— отметил директор по предотвращению мошенничества и потерь доходов МегаФона Сергей Хренов.

Информация в платформе обновляется по мере обнаружения новых угроз. Это позволяет компаниям оперативно предупредить клиентов и сотрудников о потенциальной опасности. У банков, например, есть возможность приостановить подозрительную операцию при получении сведений об угрозе в отношении гражданина, а также связаться с ним для дополнительного подтверждения операции.

«Автоматизированный сбор данных на платформе ускоряет их обработку сотрудниками служб информационной безопасности наших заказчиков. Это помогает клиентам МегаФона идентифицировать активность злоумышленников на ранних этапах и оперативно на нее реагировать. Мы рады предложить рынку новый взгляд на управление киберугрозами, связанными с мобильным мошенничеством»,— подчеркнула директор по развитию корпоративного бизнеса МегаФона Наталья Талдыкина.

Отметим, что пользователям «Платформы киберразведки» также доступен актуальный перечень выявленных фишинговых интернет-ресурсов. Он регулярно пополняется и помогает в работе службам безопасности компаний.