В мае в Казани пройдет встреча Валдайского клуба

В Казани 20-21 мая пройдет следующая встреча Валдайского клуба. Об этом пишут «Извeстия» со ссылкой на председателя совета фонда развития и поддержки «Валдая» Андрея Быстрицкого. По его словам, мероприятие будет посвящено Центральноазиатскому региону.

«В ней примут участие представители Казахстана, Кыргызстана, Узбекистана, Таджикистана. Высока вероятность участия представителей Афганистана», — отметил господин Быстрицкий.

Он добавил, что также ожидается участие политиков и экспертов из стран Центральной Азии.

Прошлая встреча Валдайского клуба прошла в октябре 2020 года в Москве. В ней принял участие президент страны Владимир Путин.

"Ъ-Казань"