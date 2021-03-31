В Волгоградской области будут судить главу станицы из-за гибели девочки в фонтане

Прокуратура Даниловского района Волгоградской области утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении главы Березовского сельского поселения Даниловского муниципального района Александра Малова. Он обвиняется в халатности, повлекшей по неосторожности смерть человека.

Как сообщили в областной прокуратуре, обвиняемый принял работы по строительству фонтана в парке станицы Березовская без надлежащей проверки их качества. При этом жители станицы с мая 2020 года сообщали чиновнику, что объект неисправен. В результате 5 июля 2020 года девочка, пытаясь достать головной убор из фонтана, получила удар током и скончалась на месте. Предположительно, утечка электричества и короткое замыкание произошли в результате неисправности погружного дренажного насоса для откачки сточных вод, категорически не предназначенного для использования в фонтане.

Вину мужчина полностью признал. Уголовное дело направили для рассмотрения в Даниловский районный суд области. В качестве максимального наказания предусматривается лишение свободы на срок до пяти лет.

Мария Шахрай