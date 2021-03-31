На проектирование новой детской поликлиники в Рыбинске выделили 5 млн рублей

В городе Рыбинске Ярославской области в рамках нацпроекта «Здравоохранение» планируется строительство новой детской поликлиники, сообщили в пресс-службе регионального правительства. В сообщении отмечается, что на проведение проектных работ из федерального бюджета было выделено около 5 млн руб.

Как сообщает пресс-служба, новая поликлиника будет построена на улице Максима Горького, рядом с городской больницей №2.

По словам директора областного департамента строительства Виктора Жучкова, по проекту предполагается организация работы нового медучреждения в две смены.

«В каждую из смен планируется принимать по 300 пациентов с рождения до 18 лет. Всего к новой поликлинике намечено территориально прикрепить около 11 тыс. детей»,— уточнил господин Жучков.

В пресс-службе рассказали, что готовый к реализации проект с экспертизой будет подготовлен к концу 2021 года.

Алла Чижова