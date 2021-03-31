Кредитный портфель банка «Открытие» на Кубани в 2020 году вырос на 21%

Совокупный кредитный портфель банка «Открытие» в Краснодарском крае в 2020 года составил 22,3 млрд руб. Это на 21% больше, чем годом ранее, рассказала в ходе презентации нового офиса управляющий региональным операционным офисом «Краснодарский» банка «Открытие» Елена Бакуменко.

По ее словам, сюда входят розничный портфель, портфель малого и среднего бизнеса, а также крупного инвестиционного бизнеса. В среднем по банку кредитный портфель увеличился на 27%.

По итогам 2020 года банк выдал в Краснодарском крае кредитов юридическим лицам на 14 млрд руб. Из них 8 млрд руб. пришлось на долю малого и среднего бизнеса и больше 6 млрд руб. – крупный инвестиционный бизнес. Объем предоставленных банковских гарантий за 2020 год составил 9 млрд руб. (7,7 млрд руб. – крупный бизнес, 1,3 млрд руб. – МСБ).

Портфель розничных кредитных продуктов (потребительские кредиты, ипотека, кредитные карты) по итогам прошлого года составил 6,98 млрд руб. Это на 34% больше, чем в 2019 году. По словам Елены Бакуменко, основную долю в этом сегменте составили ипотечные кредиты – 4,1 млрд руб. Рост составил 2,2 раза (1,8 млрд руб. – в 2019 году). Благодаря этому, весь розничный портфель банка «Открытие» в Краснодарском крае вырос на 55%, составив на начало 2021 года 11,4 млрд руб.

На долю потребительских кредитов пришлось 2,8 млрд руб. Это на 15% меньше, чем годом ранее, однако соответствует прогнозам, заложенным руководством банка «Открытие», отметила Елена Бакуменко.

«Аналитики и президент банка еще до пандемии говорили, что бум потребительского кредитования в России был в 2019 году. Мы ждали какого-то роста объемов, но небольшого. Пандемия скорректировала эти результаты, поэтому объемы получились несколько меньше, чем прогнозировалось», - добавила она.

В 2021 году региональное отделение планирует выдать 4,8 млрд руб. потребительских кредитов, не менее 4 млрд руб. ипотечных кредитов.

«2020-й год был нестандартным, необычным. Таким же он был и для банковской системы. Этот год очень серьезно изменил весь ход вещей: и в экономике, и в финансах, и производстве. Он был очень сложным, но мы все получили хороший опыт того, как нужно уметь быстро меняться под те жизненные реалии, который происходят с нами всеми», – отметила Елена Бакуменко.

Банк «Открытие» входит в перечень системообразующих кредитных организаций, утвержденный Банком России. В состав группы «Открытие» входят «РГС Банк», компании «Росгосстрах» и «Росгосстрах Жизнь», «Открытие Брокер», Управляющая компания «Открытие», «НПФ Открытие», АО «Балтийский лизинг», ООО «Открытый лизинг», АО «Таможенная карта».

Алексей Белянин