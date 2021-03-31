Призывавший к «разрушительным действиям» саратовец получил год условного лишения свободы

Житель Саратовской области признан виновным в публичных призывах к экстремистской деятельности. Об этом сообщила пресс-служба УФСБ.

Установлено, что 30-летний житель Балаковского района с помощью интернета распространял экстремистские материалы - в информационно-развлекательных группах одной из социальных сетей он размещал комментарии «с призывами к осуществлению разрушительных действий для оказания воздействия на органы власти, деструктивного изменения существующей политической системы в ходе вооруженной борьбы».

Балаковским районным судом приговорил его с одному году лишения свободы условно с испытательным сроком один год.

Марина Ковалева