«Сберлогистика» планирует строительство собственного логоцентра в Новосибирске

Компания «Сберлогистика» разрабатывает концепцию собственного логистического центра в Новосибирске, сообщил журналистам в среду сооснователь онлайн-сервиса доставки продуктов питания «Самокат» (входит в «Сбер») Вячеслав Бочаров.

Сейчас компания, по его словам, арендует складские площади, которые использует, в том числе, сервис «Самокат». «Мы находимся в стадии создания концепции этого логистического центра, понимания его емкости и так далее. И после этого мы уже приступим к поиску площадки для реализации этого проекта»,— сказал он.

Господин Бочаров отметил, что строительство собственного логоцентра позволит сервису исполнить ранее озвученные планы по выходу к июлю 2021 года во все города-миллионники страны, но позже. «Красноярск и Омск мы пока относим на следующий год, потому что наш бизнес — это ритейл, а ритейл очень серьезно завязан на логистику. Нам нужно правильно и качественно отстроить все пути товародвижения, и пока мы сконцентрировались на городах, вокруг которых есть большие агломерации. Новосибирск — центр огромной региональной агломерации, и здесь мы можем построить логистический центр, который позволит нам рвануть потом в Красноярск. То же самое Омск: он находится на разрыве двух больших, значимых агломераций — Урала и Сибири»,— сказал он.

Председатель Сибирского банка Сбербанка Татьяна Галкина отметила, что арендные мощности пока позволяют удовлетворить потребности всех бизнесов «Сбера», включая саму «Сберлогистику» и «Самокат», «а вторым шагом будет строительство» логоцентра. «Для того, чтобы с этим определиться, "Сберлогистике" надо выработать концепцию и стратегию. Понятно, что легче взять в аренду. Сейчас как раз эта концепция уточняется», — сказала госпожа Галкина. Параметры логоцентра и объем инвестиций, по ее словам, еще не утверждены.

В 2020 году совместное предприятие Сбербанка и Mail.ru Group в сфере еды и транспорта закрыло сделку по приобретению 75,6% в сервисе экспресс-доставки продуктов «Самокат». Сумма сделки не раскрывалась. «Самокат» 31 марта начал работу в Новосибирске и, как сообщал Вячеслав Бочаров к июлю 2021 года выйдет на рынки еще четырех сибирских городов: Томска, Барнаула, Кемерова и Новокузнецка.

Дарья Решетникова