Худрук Пермского губернского оркестра решил стать депутатом Госдумы

Художественный руководитель и главный дирижер Пермского губернского оркестра Евгений Тверетинов заявился на праймериз «Единой России» по выборам в Госдуму РФ. Как пишет реготделение партии в своем telegram-канале, господин Тверетинов претендует на место в партсписке по единому федеральному избирательному округу.

Предварительное голосование «Единой России» будет проходить с 24 по 30 мая через портал «Госуслуги». Проголосовать могут все желающие. Победители праймериз будут выдвинуты партией на выборы в Пермскую думу, краевой парламент и Госдуму РФ.