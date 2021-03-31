Волгоградку осудили за хищение в составе ОПГ нефтепродуктов на 15,5 млн рублей

Красноармейский районный суд Волгограда огласил приговор в отношении 55-летней Галины Овчаренко. Она признана виновной в присвоении вверенного имущества в особо крупном размере в составе организованной группы (ч. 4 ст. 160 УК РФ). Об этом сообщили в областной прокуратуре.

Как уточнили в ведомстве, с января по декабрь 2018 года подсудимая, являвшаяся оператором участка по приготовлению и наливу масел нефтеперерабатывающего предприятия, совместно с 19 сообщниками похищала с предприятия моторное масло. Сумма причиненного ущерба составила порядка 15,5 млн руб. В хищении якобы были задействованы отдельные представители службы охраны, а также сотрудники структурных подразделений предприятия, осуществляющих производство и отпуск продукции.

Вину женщина полностью признала. Суд приговорил ее к двум годам исправительной колонии общего режима.

Мария Шахрай