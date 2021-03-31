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В Набережных Челнах мужчина угрожал взорвать ТЦ

Сотрудники Росгвардии в Набережных Челнах задержали мужчину, угрожавшего взорвать ТЦ. Об этом сообщили в управлении ведомства по региону.

Отмечается, что накануне мужчина пришел в торговый центр, подошел к сотруднику охраны и вытащил из кармана предмет, похожий на гранату, после чего стал угрожать взорвать здание. Охранник вызвал на место ЧП правоохранителей. Когда они прибыли на место, подозреваемый выбежал на улицу. Но вскоре его задержали.

Подозреваемым оказался 34-летний житель Башкирии. Он приехал в Татарстана на подработку. В момент происшествия он был пьян. Мотивы задержанный объяснять отказался. Граната оказалась муляжом.

"Ъ-Казань"


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