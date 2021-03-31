Стелу «Город трудовой доблести» в Ижевске установят в сквере у Вечного огня

В Ижевске определились с местом установки стелы «Город трудовой доблести». Она появится в сквере у Вечного огня, написал глава города Олег Бекмеметьев на своей странице во «ВКонтакте». Эскизный макет представят горожанам в мае 2021 года.

«Сегодня прошла встреча с разработчиками эскиза стелы, которая будет установлена во всех Городах трудовой доблести. Радует, что гости отметили преимущества выбора места установки — в сквере у Вечного огня. Им понравилась благоустроенная территория, возможность кругового трафика вокруг объекта. Установка стелы объединит весь мемориальный комплекс»,— отметил господин Бекмеметьев.

Напомним, 2 июля президент РФ Владимир Путин объявил о присвоении 20 городам России, в том числе Ижевску, звания «Город трудовой доблести». Это предполагает установку стелы. Стоимость проекта оценили в 1,5-2 млн руб.