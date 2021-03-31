В Саратове фигурант дела об убийств не смог убедить присяжных в своей невиновности

Присяжные заседатели признали 36-летнего жителя Саратова виновным в убийстве посетителя развлекательного заведения. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК.

По данным следствия, 8 ноября 2020 года обвиняемый - житель Ленинского района - вместе с женой и ее подругой посетили развлекательное заведение на проспекте 50 лет Октября. Во время отдыха, который сопровождался употреблением алкоголя, мужчине показалось, что другой посетителей заведения оказывает повышенные знаки внимания его супруге, и сделал ему замечание. Оппонент не отреагировал на это, и, разозлившись на соперника, злоумышленник потребовал, чтобы тот вышел с ним на улицу. Недалеко от входа в заведение между ними завязалась драка, в ходе которого 36-летний мужчина нанес 32-летнему противнику удар кулаком в голову, от которого тот упал на землю. Нападавший продолжил его избивать и продолжил место происшествия, только когда увидел, что соперник находится в бессознательном состоянии. Ночью 9 ноября пострадавшего обнаружили прохожие и вызвали «скорую помощь» и полицию. До больницы пострадавшего не довезли – его смерть констатировали в машине «скорой». Согласно заключению судебно-медицинской экспертизы, она наступила в результате асфиксии, тупой травмы шеи.

Личность злоумышленника была установлена по горячим следам.

На предварительном следствии и в суде мужчина не признал вину в инкриминируемом им деянии, однако присяжные посчитали ее доказанной, а обвиняемого – не заслуживающим снисхождения. На основании вердикта ему будет постановлен приговор.

Марина Ковалева