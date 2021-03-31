В Челябинской области объем выданных юрлицам микрозаймов вырос на 20% за год

В 2020 году в Челябинской области вырос объем микрозаймов, выданных субъектам малого и среднего предпринимательства. Юридические лица заключили 155 договоров с микрофинансовыми организациями (МФО) на общую сумму 400 млн руб., что на 20% больше чем в 2019 году. Индивидуальные предприниматели по 80 договорам получили 169 млн руб., что на 75% превышает объемы предыдущего года, сообщает пресс-служба Челябинского отделения Уральского ГУ Банка России. Средний размер микрозайма для субъекта малого и среднего бизнеса составил порядка 2,5 млн руб.

«В период пандемии микрокредитные компании оказывали поддержку бизнесменам, которым были необходимы средства для покрытия кассовых разрывов и оплаты других обязательств. Для этого МФО разработали специальные программы кредитования»,– сообщают представители ЦБ.

Всего в 2020 году микрофинансовые организации Челябинской области выдали клиентам 123 тыс. займов на общую сумму более 1,5 млрд руб.