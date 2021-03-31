Ремонт вокзала Пермь I оценили в 30 млн рублей

АО «РЖДстрой» объявило конкурс на выполнение ремонтно-реставрационных работ объекта культурного наследия — здания вокзала Пермь I. Общество выступает в статусе генподрядчика ремонта.

Как указано в проекте контракта, генподрядчик обязуется передать подрядчику имеющуюся у него утвержденную проектную документацию по объекту в течение 30 календарных дней с момента подписания договора. Сроки и конкретный объем работ, которые должен выполнить подрядчик, в техническом задании не указаны. Максимальная цена контракта указана в размере 30 млн руб. Итоги конкурса подведут 16 апреля.

АО «РЖДстрой» уже является генподрядичком строительства одного из крупнейших объектов в Перми. В 2016 году управление капитального строительства Пермского края (УКС) заключило с компанией договор генподряда на строительство нового пермского зоопарка. В 2017-м начались строительные работы. Согласно первоначальным планам, сдача первой очереди зоопарка намечалась в 2018 году, но работы до сих пор не завершены. Общая их стоимость оценивалась в 1,8 млрд руб.

В ноябре 2019 года управление капстроительства обратилось в краевой арбитражный суд с несколькими исками к генподрядчику, которые были объединены в одно производство. По подсчетам УКС, на момент обращения в суд срок был пропущен на 576 дней. Управление потребовало с ответчика более 587 млн руб. в счет возмещения ущерба и 1,091 млрд руб. неустойки за срыв сроков строительства зоопарка. В середине декабря 2020 года стало известно, что стороны планируют заключить мировое соглашение. Тогда сообщалось, что на подготовку документа потребуется полтора месяца.