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Главврач пичугинской больницы заявился на праймериз «Единой России»

Главврач детской клинической больницы имени Пичугина Дмитрий Бондарь заявился на праймериз «Единой России». Как сообщает telegram-канал регионального отделения партии, господин Бондарь выдвинул свою кандидатуру по одномандатному избирательному округу №11 законодательного собрания Пермского края.

Детская клиническая больница имени Пичугина — одно из крупнейших медучреждений в Перми. В 2019 году Дмитрий Бондарь покидал пост главврача больницы и около года возглавлял Чайковскую детскую городскую больницу, но в конце 2020-го затем вернулся на прежнюю должность.

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