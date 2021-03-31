Ярославская область экспортировала детские товары на $5,2 млн

Предприятия Ярославской области в 2020 году отгрузили на внешний рынок детские товары на сумму $5,2 млн, сообщили в департаменте регионального развития и внешнеэкономической деятельности. По данным департамента, в прошлом году краски и пластилин ярославских производителей были поставлены на рынки 17 стран.

В частности, детские товары для творчества поставляет на зарубежный рынок завод «Луч». По словам директора по продажам завода Максима Комина, в 2020 году выручка предприятия от экспорта увеличилась на 7%.

«Сейчас видим растущий спрос на акриловые краски для творчества. Мы убедились, что можно жить онлайн: ускоряем переговоры, быстрее понимаем, подходит потенциальный партнер или нет, презентуем свою продукцию широкой аудитории»,— отметил господин Комин.

Дарья Сабаева