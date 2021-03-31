Коронавирусная пневмония подтверждена у 128 саратовцев

В Саратовской области за сутки зарегистрировано 152 новых случая коронавируса, выздоровело 158 пациентов. Такие данные предоставил оперативный штаб.

Общее количество заболевших COVID-19 достигло 54784 человек, выздоровевших – 49483-х.

В Саратове зарегистрировано 78 новых случаев, на Энгельсский район приходится 18, Балаковский — 12, Балашовский — 9, на других территориях – менее четырех случаев. Из числа заболевших у 128 пациентов выявлена пневмония.

На лечении в стационаре и на дому находятся 3171 человек.

Марина Ковалева