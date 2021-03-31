В Югре за сутки выявили 71 новый случай COVID-19

На территории Ханты-Мансийского автономного округа (ХМАО-Югра) за минувшие сутки был зарегистрирован 71 новый случай коронавирусной инфекции, еще один больной скончался.

По данным регионального оперативного штаба, случаи заражения были зарегистрированы в 14 муниципалитетах. Большинство новых пациентов — в Сургуте (19) и Ханты-Мансийске (16). На момент выявления у 54 человек были симптомы ОРВИ, у 15 диагностирована пневмония, еще двое переносили болезнь в бессимптомной форме.

Таким образом, с начала пандемии в регионе COVID-19 диагностировали у 54 175 человек. более 52,6 тыс. пациентов выздоровели, от инфекции умерли 782 больных. В тяжелом состоянии находятся 42 пациента, 25 из них подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких.