Дорогу Ярославль —Любим отремонтируют за 192 млн рублей

В Ярославской области в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» приступили к ремонту участка автодороги Ярославль - Любим, сообщает пресс-служба регионального правительства. По данным пресс-службы, стоимость контракта составила 192 млн руб. Работы ведет подрядная организация «Ярдормост», которая приступила к работам на месяц раньше срока.

По словам директора департамента дорожного хозяйства Евгения Моисеева, в прошлом году на этой дороге был обновлен участок, начинающийся от границы Ярославля. В этом году работы проводятся в Даниловском районе, где предстоит отремонтировать 8,8 км дороги.

«Эта автодорога очень важна для нашего региона. Она пролегает через четыре муниципальных района, по ней осуществляются регулярные пассажирские перевозки, проходят маршруты школьных автобусов»,–уточнил господин Моисеев.

Алла Чижова