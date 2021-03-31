У действующего депутата Госдумы по округу №61 появился соперник

Депутат законодательного собрания Пермского края Ирина Ивенских заявилась на предварительное голосование (праймериз) «Единой России». Как сообщает официальный telegram-канал реготделения партии, госпожа Ивенских будет бороться за право выдвижения на выборах в Госдуму по одномандатному округу №61 (Кудымкарский) и единому федеральному избирательному округу.

Ранее документы на участие в праймериз по округу №61 подал действующий депутат Депутат Госдумы РФ Дмитрий Сазонов.

Ирина Ивенских являлась депутатом краевого парламента второго созыва (2011-2015 гг.), позже была назначена заместителем председателя правительства Прикамья. С 2018 года — заместитель председателя комитета заксобрания Пермского края по социальной политике. Также с 2019 года является сопредседателем регионального отделения общероссийского движения «Народный фронт “За Россию”».