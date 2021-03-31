Перелеты по России в марте в среднем подорожали на 11%

Средний чек на авиабилеты по России в марте вырос до 7 тыс. руб., это на 11% больше, чем в прошлом году, и на 4,5% больше, чем в 2019 году, сообщает ТАСС со ссылкой на данные сервиса Tutu.ru. Сервис проанализировал стоимость авиабилетов, оформленных с 1 января по 29 марта, с вылетами с 1 по 31 марта.

«Средний чек за перелет из Москвы по России в марте составил 5931 руб. в одну сторону, в марте 2020 года он был равен 5214 руб. Таким образом, по сравнению с прошлым годом средний чек подрос на 14%»,— сказано в исследовании сервиса.

Наиболее популярны полеты из столицы в Сочи, Симферополь, Санкт-Петербург, Минеральные Воды, Краснодар, Махачкалу, Калининград, Екатеринбург, Ростов-на-Дону и Уфу. Больше всего средний чек вырос за авиабилеты по маршрутам Москва—Симферополь (на 53% до 7,5 тыс. руб.), Москва—Краснодар (на 42% до 5,4 тыс. руб.) и Москва—Калининград (на 40%, до почти 5 тыс. руб.).

Средний чек за перелет из Санкт-Петербурга по России в марте составил 5209 руб. в одну сторону, по сравнению с прошлым годом рост составил 1%. Сильнее всего подорожали билеты с вылетом из Челябинска (+37%), Ростова-на-Дону (+34%) и Красноярска (+21%). При этом средний чек за перелет из Воронежа сократился на 25%, из Волгограда — на 7%.

Ранее эксперты по кибербезопасности зафиксировали рост числа фейковых сайтов по продаже авиабилетов. Многие сайты не имитируют популярные бренды, а выдают себя за новые сервисы. Увеличение числа мошенничеств может быть связано с открытием границ с некоторыми странами и ограниченным числом рейсов.

Подробнее о поддельных сайтах по продаже авиабилетов — в материале “Ъ” «Открыта регистрация на фейк».