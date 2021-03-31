Еще три пациента с коронавирусом скончались в Удмуртии

В Удмуртии выявили 78 случаев заражения коронавирусом за минувшие сутки. Кроме того, скончались три инфицированных пациента — 72-летняя женщина и мужчины 71 и 78 лет, сообщает оперштаб региона.

Среди новых заболевших 43 жителя Ижевска, 12 граждан из Глазова, пять — из Сарапула, четыре — из Глазовского района, по три — из Завьяловского и Увинского районов, по два — из Балезинского и Малопургинского районов, по одному — из Якшур-Бодьинского, Вавожского, Кезского и Игринского районов. В их числе два ребенка до 14 лет и 19 человек старше 65 лет. При этом 76 пациентов вылечились от COVID-19.

За все время в Удмуртии зарегистрировали 30 750 случаев заражения коронавирусом. Из них 385 закончились летальным исходом, 27 294 пациента выздоровели, остальные продолжают лечение, 90 заболевших находятся в тяжелом состоянии.