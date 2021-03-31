УФАС обвинило администрации двух районов Перми в лоббировании интересов конкретных подрядчиков

Администрации двух районов Перми нарушали закон о конкуренции, навязывая управляющим компаниям и ТСЖ определенных подрядчиков для уборки территорий. Об этом сообщает Пермское УФАС.

По данным антимонопольного ведомства, чиновники администраций Мотовилихинского и Свердловского районов Перми рассылали УК и ТСЖ предложения заключить договоры на содержание территорий с конкретным подрядчиком (ООО «СУ-157»), создав таким способом преимущественные условия деятельности отдельному хозсубъекту, что привело или могло привести к ограничению конкуренции на соответствующем товарном рынке.

«Когда органы власти направляют ТСЖ и управляющим компаниям предложения заключить договоры с конкретными подрядными организациями на уборку снега или оказание иных услуг по содержанию территорий, действия чиновников нарушают антимонопольные запреты. Такие ситуации ставят отдельные хозяйствующие субъекты в преимущественное положение по сравнению с другими участниками рынка, такими же подрядчиками, оказывающими аналогичные услуги»,— пояснил начальник отдела контроля органов власти и процедур торгов Пермского УФАС России Марк Раев.

УФАС предупредило нарушителей о необходимости прекратить нарушение закона о защите конкуренции и ввести механизмы дополнительного контроля над неукоснительным соблюдением антимонопольного законодательства. Предупреждение должно быть исполнено до 15 апреля 2021 года.