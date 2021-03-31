Объем микрозаймов, выданных жителям Пермского края, вырос на 12%

В 2020 году микрофинансовые организации (МФО) Пермского края выдали жителям региона займы на сумму 1,5 млрд руб. Это на 12% больше показателя 2019 года. Об этом сообщает Пермское отделение Уральского ГУ Банка России.

Общее количество действующих договоров микрозайма в МФО Пермского края сократилось незначительно — на 6% и, по итогам года, составило около 23 тыс. Сокращение произошло в сегменте займов населению (в том числе краткосрочных микрозаймов «до зарплаты»), договоры по которым были заключены в офисах микрокредитных компаний. При этом увеличилось количество микрозаймов, оформленных жителями края онлайн. Наравне с этим на 11% возросло количество договоров с МСП. По итогам 2020 года, 79% совокупного портфеля МФО пришлось на займы, выданные предпринимателям, 21% — на микрозаймы гражданам.

В Пермском крае в 2020 году осуществляли свою деятельность 30 региональных микрофинансовых организаций, в их числе две МФО предпринимательского финансирования.