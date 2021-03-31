Сбербанк соберет башкирских предпринимателей на форум «СБЕР Бизнес | Live»

Сбербанк в Башкирии 8 апреля проведет форум для предпринимателей «СБЕР Бизнес | Live» «Перезагрузка бизнеса». На встрече, которая пройдет в онлайн-формате, признанные эксперты из разных областей (маркетинг, финансы, soft-skills (гибкие навыки), психология) будут помогать малому бизнесу стать эффективнее. Также во время мероприятия будет проведена диагностика бизнеса двух предпринимателей. Задача спикеров — разобрать реальные кейсы и поделиться с участниками своими инструментами, которые можно моментально внедрить в работу. Участие в мероприятии бесплатное.



Хедлайнеры форума — Игорь Манн, известный российский маркетолог, автор бестселлеров о маркетинге и личном развитии, и Максим Батырев, обладатель премий «Коммерческий директор года», «Менеджер года», «Бизнес-автор года» и «Бизнес-спикер года», автор бестселлера «45 татуировок менеджера».

Также для участников форума выступят:

Михаил Смолянов, предприниматель, основатель сервиса финансового учета «Финолог»;

предприниматель, основатель сервиса финансового учета «Финолог»; Виктория Шиманская, доктор психологии, эксперт по развитию эмоционального интеллекта.

Героями бизнес-разборов станут предприниматели из Башкирии, которых предварительно отобрали эксперты, проведя аудит компаний и зафиксировав все проблемные зоны.

Азамат Салихов, исполняющий обязанности управляющего Башкирским отделением Сбербанка: «Поддержка малого и среднего предпринимательства — один из ключевых приоритетов Сбербанка. В Башкирии много амбициозных бизнесменов, которые открывают интересные проекты, но иногда им не хватает знаний и опыта, чтобы добиться успеха, они не замечают ошибки, которые мешают в дальнейшем развитии. Именно этим и займутся эксперты форума — они разберут два реальных региональных предприятия, покажут авторам проектов сильные и слабые стороны бизнеса. На примере этих разборов эксперты дадут прикладные советы, которые будут полезны и другим предпринимателям»

Зарегистрироваться на мероприятие и узнать более подробную информацию о форуме можно по ссылке.

ПАО Сбербанк — один из крупнейших банков в России и один из ведущих глобальных финансовых институтов. На долю Сбербанка приходится около трети активов всего российского банковского сектора. Сбербанк является ключевым кредитором для национальной экономики и занимает одну из крупнейших долей на рынке вкладов. Основным акционером ПАО Сбербанк является Российская Федерация в лице Министерства финансов, владеющая 50% уставного капитала ПАО Сбербанк плюс одна голосующая акция. Оставшимися 50% минус одна голосующая акция от уставного капитала банка владеют российские и международные инвесторы. Услугами Сбербанка пользуются клиенты в 18 странах мира. Банк располагает обширной филиальной сетью в России: около 14 тыс. точек обслуживания. Зарубежная сеть банка состоит из дочерних банков, филиалов и представительств в Великобритании, США, СНГ, Центральной и Восточной Европе, Индии, Китае и других странах. Генеральная лицензия Банка России на проведение банковских операций №1481 от 11.08.2015. Официальные сайты банка: www.sberbank.com (сайт Группы Сбербанк), www.sberbank.ru. В 2020 году Сбербанк провел ребрендинг и предлагает частным и корпоративным клиентам финансовые и нефинансовые услуги банка и компаний Группы Сбербанк. Экосистема Сбер сегодня — это множество сервисов для жизни, ежедневная помощь в решении насущных задач частных клиентов и бизнеса. Сайт экосистемы Сбер — www.sber.ru.

16+