В Омске чиновник похитил деньги, выделенные на оформление улиц к Дню города

Прокуратура Омской области утвердила обвинение по уголовному делу экс-директора муниципального предприятия «Центр недвижимости, дизайна и рекламы», которому инкриминируется хищение бюджетных средств.

По версии следствия, в 2017 году чиновник заключил с двумя коммерческими организациями фиктивные договоры на выполнение части подрядных работ по подготовке мероприятий, посвященных празднованию Дня города. После того, как указанные в соглашениях работы по праздничному оформлению улиц Омска были выполнены работниками муниципального предприятия, директор Центра недвижимости, дизайна и рекламы организовал их оплату, переведя на расчетные счета коммерческих фирм 485 тыс. руб. В последующем их руководители передали деньги чиновнику.

Правоохранительные органы возбудили уголовное дело о мошенничестве в крупном размере (ч. 3 ст. 159 УК РФ). По их ходатайству суд арестовал автомобиль обвиняемого. Муниципальное предприятие заявило иск к бывшему руководителю о возмещении ущерба.

Илья Николаев