Прикамье занимает седьмое место в ПФО по уровню безработицы

По данным Росстата, уровень безработицы в Пермском крае составил на февраль 2021 года 5,5%. По этому показателю регион занимает седьмое место из четырнадцати в Приволжском федеральном округе (ПФО).

По состоянию на февраль 2021 года численность рабочей силы в Пермском крае составила 1,242 млн человек, из них экономической деятельностью заняты 1,174 млн человек. Численность безработных в регионе – 67,8 тыс. человек.

В целом по России уровень безработицы в феврале 2021 года составил 5,7% (4,2 млн человек).